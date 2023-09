VIDEO/ Ferri mbi tokë! Pamjet tronditëse nga tërmeti i fuqishëm në Marok, mbi 600 të vdekur

Ka shkuar mbi 600 numri i të vdekurve nga tërmeti në Marok, ndërsa shkatërrimet janë të mëdha. Ndërkohë, qeveria nuk e di ende numrin e saktë të viktimave pasi dyshohet se ka shumë të tjerë nën rrënoja sepse goditja ishte e fortë, kurse strukturat të dobta.

Sëfundmi, kanë dalë edhe pamje nga momentet e tërmetit duke sjellë të plotë tmerrin që kanë përjetuar banorët e zonave ku u ndjenë lëkundjet.