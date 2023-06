Video erotike që “fundosi” Safet Gjicin, veprimi i shëmtuar i kryebashkiakut

Safet Gjici është kthyer sot në kryefjalën e titujve të lajmeve në Shqipëri. Video erotike tregon socialistin, Safet Gjici, duke bërë seks oral me një grua në zyrën e tij në bashkinë e Kukësit.

Pas publikimit të videos e cila u bë virale, Safet Gjici ka njoftuar dorëheqjen nga posti i tij si kryetar bashkie në Kukës.

Nëpërmjet një postimi në Facebook ai i kërkon ndjesë publike të gjithëve që e kanë parë videon, ndësra thotë se me gruan në video ka marrëdhënie intime prej kohësh.

Ai pretendon se ka rënë pre e një kurthoi të përgatitur nga personat me të cilët u përball në zgjedhje.

Postimi i plotë i Gjicit

Ndjesë të thellë publike çdokujt që sot ka parë atë material të shëmtuar video. Pas një fushate dhe përballjeje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues, fatkeqësisht unë rash pre e një kurthi të përgatitur me detaje nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje. Ja arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pistë atë që se bënë dot me votën e kuksianëve.