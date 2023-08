Video dramatike, autobusi shpërthen në flakë, pasagjerët vrapojnë të frikësuar

Momente dramatike u regjistruan në një autostradë në Buenos Aires të Argjentinës, kur një autobus shpërtheu në flakë.

Siç duket në video, pasagjerët të trembur nxituan të largoheshin nga autobusi.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023