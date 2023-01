VIDEO/ “Do më paraqesin si djall”, i rrethur nga karabinierët, momenti i arrestimit të bossit të Cosa Nostra-s

Matteo Messina Denaro u arrestua të hënën në mëngjes nga Karabinierët e Siçilisë.

Denaro konsiderohet nga prokurorët italianë si kreu i mafies së Cosa Nostra-s dhe pasardhës i Toto Riinës dhe Giuseppe Provenzanos.

Arrestimi u bë në orën 9:35 (me kohën lokale), kur mafiozi i arratisur u arrestua në një klinikë dhe ruhej nga forca të shumta.

Sipas të dhënave të deritanishme, Denaro ndodhej në klinikën La Maddalena në Palermo, ku po i nënshtrohej analizave për shkak të një problemi onkologjik. Ai tashmë është zhvendosur në një vend sekret.

Sakaq mediet kanë publikuar videon e momentit të arrestimit.

Matteo Messina Denaro, 60 vjeç, ishte në kërkim që nga viti 1993.

“Do të dëgjoni njerëz që flasin për mua, do të më paraqesin si djall, por të gjitha janë gënjeshtra”, i shkruante ai të fejuarës së tij të atëhershme përpara se të zhdukej.

Ai është dënuar me dhjetëra herë me burgim të përjetshëm për një sërë vrasjesh, përfshirë atë të 12-vjeçarit Giuseppe Di Matte. Fëmija u vra vetëm sepse babai i tij, si mafioz i reformuar, kishte bashkëpunuar me drejtësinë./Albeu.com/