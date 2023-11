VIDEO/ Biden e quan presidentin kinez diktator, reagimi viral i Blinken nuk duhet humbur

Një klip nga konferenca për shtyp e dhënë nga Joe Biden pas takimit 4-orësh që pati me Xi Jinping, ka bërë bujë në rrjetet sociale, pasi presidenti amerikan e pa të arsyeshme të thoshte se vazhdon ta shohë homologun kinez si “diktator”, një deklaratë që në të kaluarën ka zemëruar Pekinin.

Komenti specifik i presidentit amerikan erdhi në përgjigje të një pyetjeje të një gazetari që donte të dinte nëse Biden ende e konsideron udhëheqësin kinez një “diktator”, siç kishte deklaruar në fillim të këtij viti.

SEE THIS: Secretary of State Antony Blinken reacts to President Biden off-the-cuff remark calling China’s Xi Jinping a dictator. https://t.co/5RSY22R2J1 pic.twitter.com/zngQb02zcV

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 16, 2023