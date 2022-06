Vetëm 19-vjeç, gjendet i vdekur ylli i TikTok-ut (FOTO LAJM)

Ylli i TikTok-ut, Cooper Noriega ka ndërruar jetë në moshën 19-vjeçare.

Ai u gjet i vdekur në Kaliforni, në orët e hershme të mëngjesit të së premtes.

Shkaku i vdekjes së Cooper nuk është bërë i ditur dhe çështja është ende nën hetim.

Së fundmi, 19-vjeçari kishte bërë disa video në lidhje me betejat e tij me shëndetin mendor dhe varësinë. Të dielën e kaluar ai njoftoi se po krijonte një grup për njerëzit që të flisnin për përvojat e tyre me shëndetin mendor në platformën e mesazheve Discord.

Kujtojmë se ai kishte një profil me më shumë se 1.7 milionë ndjekës.