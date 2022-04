“Veshja jote është si mos më keq. Horrible!”, Jonida Maliqi “gjunjëzon” kokurrenten e Syle Star (VIDEO)

Këngëtarja e njohur për zërin dhe stilin e saj, Jonida Maliqi është e ftuara speciale në juri në Style Star. Por Jonida nuk i kurseu aspak kritikat për konkurrentët që nuk kishin sjellë veshjen e duhur.

Jonida kritikoi ashpër Kleopatrën për veshjen, e cila në këtë puntatë kishte vendosur të vishej me një fustan rozë i shoqëruar me drita. Jonida e quajti “Horrible” veshjen e Kleopatrës.

“Ky model është aq i përsëritur në vite sa sigurit kur tha do vij si barbi do jesh si një barbi. Fustani është i realizuar si mos më keq, rrezet dhe puplat e strucit që nuk e di. Pjesa e shkurtër e fustanit dhe kjo varja tipikisht shekulli 17, na ishte njëherë. Nuk e di. Horrible”- u shpreh Jonida duke e vlerësuar me 1 pikë. /abcnews.al