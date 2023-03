Vera që zgjidhni zbulon personalitetin tuaj

Psikologët na kanë thënë: ata që adoptojnë një qen kanë një personalitet të ndryshëm nga ata që duan macet, shkruan focus.it.

E njëjta gjë vlen edhe për lojërat e tavolinës: ata që kënaqen duke luajtur Monopoly kanë një karakter të ndryshëm nga ata që zgjedhin Taboo. Tani, le të flasim për shijet e verës: duket se ajo që na pëlqen të derdhim në gotat tona zbulon shumë për atë që jemi.

Sipas rezultateve të studimit të Universiteteve të Veronës dhe Maceratës, rreth 1200 njerëz, midis moshës 18 dhe 87 vjeç, kanë përpiluar një test që heton pesë dimensionet themelore të personalitetit. : ekstroversioni, miqësinë, stabilitetin emocional, ndërgjegjjen dhe mendjehapursinë.

Për më tepër, ata u treguan studiuesve për verërat e tyre të preferuara.

Cabernet apo Chianti?

Doli se ata që pinë emocionalisht mund të vlerësojnë të kuqtë me trup të plotë si Syrah ose Cabernet Sauvignon dhe se të kesh një mendje të hapur mund të çojë në verëra me shije të vazhdueshme dhe të pasura me tanine (polifenole, të pranishme në përqendrime më të larta).

Së fundi, ekstrovertët priren të preferojnë verërat acidike, si shampanja ose Chianti, por mund të pëlqejnë edhe ato tanike.

Së fundi, njerëzit miqësorë preferojnë verërat me përmbajtje të lartë alkooli. Studimet kanë treguar se vetëm ndërgjegjja nuk është e lidhur me një paragjykim të veçantë.