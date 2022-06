Vendosni të bardhën e vezës në fytyrë dhe do mrekulloheni nga rezultati

Fytyra jonë është e çmuar dhe ne duam ta mbrojmë atë sa më mirë që mundemi, ta mbajmë atë me shkëlqim dhe të pastër dhe ta bëjmë të duket e relaksuar. Megjithatë, shumë herë maskat e fytyrës së bukurisë janë mjaft të shtrenjta.

Zgjidhja vjen për të dhënë me një ushqim të papritur që të gjithë e kemi në shtëpinë tonë dhe që nuk është gjë tjetër veç vezës. Megjithatë, duket se e bardha e vezës funksionon si një kozmetikë natyrale dhe është në gjendje të na bëjë të dukemi bukur dhe të freskët. Por si mundet një e bardhë veze ta bëjë lëkurën tonë të duket e bukur dhe e freskët?

E bardha magjike e vezës

E bardha e vezës mund të përdoret për eksfolim. Rrihni disa të bardha veze në një tas dhe përhapini në fytyrë. Ndihmon shumë edhe te aknet. Ato janë anti-inflamatore dhe përmbajnë substanca që reduktojnë skuqjen. Me pak të bardhë veze mund të qetësoni aknet ekzistuese ose të parandaloni shfaqjen e tyre.

Shumë herë për shkak të lodhjes dhe stresit zgjohemi me qeska poshtë syve. Në këtë rast marrim një shtupë pambuku dhe e lyejmë me pak të bardhë veze. Më pas aplikojeni të bardhën e vezës poshtë syve me një shtupë pambuku dhe lëreni të veprojë për 10 minuta. E shpëlajmë dhe rezultatet do të na habisin.

Maska

Një maskë e bardhë veze mund të pastrojë poret e zeza në lëkurën tuaj dhe t’ju japë lëkurë të hidratuar dhe rrezatuese. Një recetë e shkëlqyer për një maskë për fytyrën vijon:

Përbërësit:

1 e bardhë veze

1 lugë gjelle mjaltë (25 gram)

20 pika vaj bajame

Udhëzimet e përgatitjes:

Rrahim të bardhat e vezëve me rrahëse elektrike ose me dorë. Pasi të jenë formuar majat, shtoni mjaltin së bashku me vajin e bajames. Përziejini mirë derisa të gjithë përbërësit të bashkohen mirë.

Si të aplikoni:

Është mirë të aplikoni maskën në një fytyrë të pastër dhe të thatë. Lëreni maskën për 20 minuta. Pas kësaj kohe, shpëlajeni me ujë të ngrohtë dhe përsëriteni rreth 2 herë në javë./albeu.com