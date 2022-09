Vendosni 2 herë shampo në flokë? Kujdes! Ky është gabimi më i madh që bëni gjatë larjes

Larja për secilin prej nesh është një ritual, por edhe një lëvizje tepër mekanike që e bëjmë me sy mbyllur. Janë me dhjetëra këshilla për të arritur të laheni duke shmangur gabimet e vogla në aplikimin e shampos, maskës dhe balsamit dhe me siguri i dini shumë mirë.

Por ka diçka po aq të rëndësishme në këtë procedurë të veçantë që nëse e bëni, 9 nga 10 gra e bëjnë, ju po bëni një gabim të madh dhe duhet ta ndaloni atë që sot.

Çfarë është kjo?

Ju gjithashtu lani dhe lani flokët dy herë me shampo, apo jo? Nëse jeni përgjigjur “po”, është koha të mësoni se po bëni një gabim të madh.

Në çdo larje flokët duhet t’i lajmë me shampo vetëm një herë dhe tërësisht, pasi kështu arrijmë të largojmë papastërtitë pa e shqetësuar skalpin. Nëse, nga ana tjetër, laheni dy herë, hiqen edhe vajrat natyralë të flokëve, të cilët janë thelbësorë për shëndetin e mirë të flokëve, duke shkaktuar tharje në lëkurën e kokës.

Sigurohuni që tani e tutje të lani siç duhet dhe mos e teproni, lani flokët vetëm një herë me shampo. Do të shihni një ndryshim të madh, flokët tuaj do të duken më të gjallë dhe do të rifitoni shkëlqimin e humbur.