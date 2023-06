Vendimet që nuk duhe t’i merrni kur ndiheni keq

Sado e vështirë të jetë, ndonjëherë është më mirë të ruani qetësinë dhe të prisni që situata të ndryshojë. Nëse nuk e bëni këtë, mund të pendoheni që keni bërë zgjedhjen e gabuar.

Përfundimi i një lidhjeje

Gënjeshtrat dhe situatat e ndërlikuara mund t’ju bëjnë të besoni se vendimi më i mirë mund të jetë përfundimi i një lidhjeje. Përpara se t’i jepni fund një miqësie ose marrëdhënieje romantike, jepini vetes kohë për të menduar për atë që po ndodh.

Jepini vetes disa orë ose një ditë për të menduar për situatën. Kur të jeni të qetë, mund të ktheheni dhe të flisni për atë që ka ndodhur. Mund të ketë diskutime si në miqësi ashtu edhe në marrëdhënie në çift.

Të lëndosh një person tjetër me qëllim

Dihet që në mes të një debati apo një momenti të keq mund të lindin komente të pakëndshme. Është e kuptueshme dhe ndërsa këto mund të dëmtojnë, është ende e mundur të ecësh përpara. Megjithatë, do të jetë problem nëse bëni komente me qëllim që mund të lëndojnë të tjerët. Nuk ia vlen të përmendni grindjet e mëparshme, konfrontimet ose gjërat që ju e dini se do të ndikojnë te personi tjetër gjatë mëngjesit.

Largimi nga puna

Kur jeni duke kaluar një kohë të keqe, nuk keni pse të tërhiqeni nga emocionet. Ndoshta tani mendoni se puna juaj është gjithçka që nuk dëshironi. Por a është vërtet kështu? Ndonjëherë ndihemi të mbingarkuar nga stresi dhe presioni.

Jepini vetes pak kohë për të analizuar situatën tuaj. Ndoshta është e vërtetë që nuk jeni aty ku dëshironi dhe kështu mund të jetë e drejtë të lëvizni drejt horizonteve të reja. Megjithatë, nëse mendoni se është vetëm një moment lodhjeje, provoni të pushoni pak.