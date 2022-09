Vendi përfshihet nga rrebeshet dhe rënie temperaturash, por si do të na surprizojë moti javën e ardhshme

Dita e sotme ka nisur me një rënie të ndjeshme temperaturash. Moti parshikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi. Reshjet e shiu kanë nisur që në orët e para të 24-orëshit përgjatë vijës bregdetare, dhe gradualisht reshjet e shiut do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të vendit me intensitet mesatar.

Në mbremje reshjet e shiut humbasin intensitet dhe territor duke mbetur prezente vetëm në pjesën juglindore të vendit.

Kjo rënie temperaturash e shoqëruar me rreshje shiu do të zgjasë vetëm brenda 24 orëshit të sotëm, pasi ditën e nesërme temperaturat rriten me 2 gradë dhe kthjellimet rikthehen në rang territori, përcjell Albeu.com.

Edhe dita e diel, njësoj si e shtuna parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi dhe temperatura deri në 30 gradë celcius maksimumi.

Është e hëna e javës së ardhshme ajo që rrit akoma më shumë temeraturat, për të vazhduar kjo rritje për gjatë gjithë javës. Moti do të vijojë kryesisht i kthjellët deri në mesin e javës që presim ku pritet të rikthehen temperaturat 33-34 grade celcius./albeu.com/

