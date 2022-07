Vendi në luftë prej 5 muajsh, marrëdhënia mes Zelensky-t dhe Zonjës së Parë në “pauzë”, Olena: Nuk është normale

Ukraina prej gati 5 muajsh është në një luftë të ashpër me armikun rus që nga data 24 shkurt. Situata e vështirë në të cilën ndodhen vendi, nuk mund të mos prekte edhe në marrëdhënien mes presidentit Volodymyr Zelensky dhe zonjës së parë, Olena Zelenska.

Kjo e fundit, në një intervistë për CNN, është shprehur se për shkak të situatës ku ndodhet Ukraina, ajo nuk mundet ta takojë shpesh bashkëshortin e saj. Madje zonja e parë e Ukrainës deklaroi se marrëdhënia e saj me Zelenskyn është “në pauzë”.

“Kjo nuk është normale. Nuk është një marrëdhënie normale kur fëmijët nuk mund ta shohin babanë e tyre dhe duhet të flasin me të në telefon. Kështu që marrëdhënia jonë është në pauzë ashtu siç është për të gjithë ukrainasit”, u shpreh Olena Zelenska.

“Ne presim të bashkohemi, të jemi sërish bashkë, të kalojmë mbrëmjet së bashku, të flasim me fëmijët për gjërat e tyre-,”shtoi zonja e parë e Ukrainës.

Ju kujtojmë që presidenti dhe bashkëshortja e tij, refuzuan që me 24 shkurt, kur nisi lufta në Ukrainë të largohen nga vendi i tyre. Në dy muajt e parë të luftës ato nuk janë takuar fare me njëri-tjetrin. Zelensky në atë kohë jetonte në zyrën e tij së bashku me stafin, ndërsa Olena dhe dy fëmijët mbaheshin në një vend sekret.