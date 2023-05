Veliajt nuk i duhen më as aleatët, çfarë po ndodh në garën për këshillin bashkiak

Teksa numërimi i votave për kryetar bashkie në Tiranë po shkon drejt fundit, 940 kuti të numëruara nga 941, me Erion Veliaj në avanatazh numërimi i votave për anëtarët e këshillit bashkiak ecën me ritme të ngadalta.

Deri më tani janë numëruar 344 nga 944 kuti.

Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më tani janë numëruar 339 nga 941 kuti me votat për subjektet politike.

Sipas numrit të votave, PS ka 33 vende, Bashkë Fitojmë 16, PD 4, PSD 3, PR 1 dhe LZHK 1, PDIU 1, Nisma Thurje 1, Lëvizja Bashkë.

Duket se PS ka marrë shumicën edhe në këshillin e bashkisë dhe në vijim Veliajt nuk do t’i duhet të negociojë as me aleatët pëf të çuar para vendimet.