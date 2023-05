Veliaj nga Astiri: Në këtë mandat do vijojnë investimet për infrastrukturën arsimore dhe atë rrugore

Kryebashkiaku i Tiranës,Erjon veliaj, në vijim të turit të tij falenderues është ndalur në zonën e Astirit. Gjatë takimit me banorët ai tha se besimin e tyre në 14 maj do ta kthejë me punë dhe projekte të reja.

Ai tha se Partia Socialiste u është mirënjohëse atyre që e votuan dhe se puna do të vijojë pa dallim në çdo njësi e lagje të Tiranës.

“E kam zemrën me shumë mirënjohje për secilin prej jush. E keni vënë re, pala tjetër po kërkon kush e ka fajin në televizor, kurse ne shkojmë njësi më njësi duke vlerësuar këdo që dha kontribut dhe meriton mirënjohje. Kjo është diferenca e madhe! Edhe kur bëjmë fushatë jemi ndryshe, edhe kur bëjmë falënderimet jemi ndryshe nga ata. Kur ishim në fushatë thoja se ata janë si Big Brother, e kanë mendjen kë do nxjerrin nga shtëpia! Kurse ne themi kush do futet në shtëpinë tonë. Tani që ka mbaruar fushata themi kë do falenderojmë, kurse ata nëpër televizione thonë kë do mallkojmë. Janë dy filozofi të ndryshme. Ndaj, forca jonë fiton sepse punon. Ndaj edhe forca jonë e çon Tiranën përpara, sepse kemi këtë mentalitet,” u shpreh Veliaj.

Kreu i Bashkisë tha se, ashtu si çerdhja e parë, që u hap në Astir, ku deri dje projektet bllokoheshin, në këtë mandat do vijojnë investimet për infrastrukturën arsimore dhe atë rrugore.

“Sot jemi në një situatë ku kemi zgjidhur shumë problematika, por kemi ende shumë për të bërë. E filluam me çerdhen e parë, por duhet të vazhdojmë me shkollat e reja. Kemi bërë autostradën, kemi bërë unazën, kemi bërë aksin kryesor të Bulevardit “Migjeni”, por kemi pafund xhepa për të bërë. Parimi është: kush i bën 99 punë, mund të bëjë edhe 100 punë. Ndaj, do doja të falënderoja qytetarët e mrekullueshëm që firmosën një kontratë në një përmasë të paimagjinueshme më parë, duke na dhënë një besim si kurrë më parë për ta çuar Tiranën vetëm përpara. Ju jam shumë mirënjohës dhe mezi pres që në 4 vitet e ardhshme të bëjmë diçka që do transformojë komplet këtë njësi,” u shpreh më tej kreu i Bashkisë.

Një mesazh, Veliaj e kishte edhe për të gjithë ata qytetarë që nuk i besuan Partisë Socialiste: “Do t’iu shërbejmë të gjithëve njësoj, edhe pse kemi fituar 55%, do iu shërbejmë 100% të gjithë banorëve,” e mbylli Veliaj fjalën e tij gjatë takimit me banorët e Astirit.