Vdekja horror e 22-vjeçares shqiptare! I dashuri e vrau dhe e murosi, flet nëna: Zemra ime ka vdekur me të

Marco (përgjegjës për vrasjen e Sibora Gaganit) shkatërroi jetën e vajzës sime, por në të njëjtën kohë ai mori edhe jetën time. Zemra ime ka vdekur me të.” Ky është vajtimi i një nëne që pas nëntë vitesh pa marrë vesh nga e bija, lajmi i parë që mori për të ishte se ajo ishte vrarë dhe trupi i saj ishte murosur në një apartament në Torremolinos të Spanjës. Këtë të shtunë, Elisabeta i thotë lamtumirë “fluturës” së saj në vendin ku u rrit dhe jetoi pjesën më të madhe të jetës, Italinë.

Ajo ishte 22 vjeç kur u pa për herë të fundit. Ishte verë, 2014, në Torremolinos. Sibora ishte vendosur me burrin me të cilin ishte në një lidhje në atë kohë, Marco G. Ajo e takoi atë në Nettuno, një komunë italiane e vendosur në kryeqytetin metropolitan të Romës, ku edhe ajo jetonte. “Në vitin e parë që u takuan, nuk mendoja asgjë të keqe për të, as nuk kishte ndonjë gjë që më bëri të mendoj se ai mund ta keqtrajtonte”, thotë nëna e saj. Megjithatë, marrëdhënia përparoi dhe në një nga vizitat e Elisabetës në Malaga, vajza e saj rrëfeu se “ai ishte shumë posesiv dhe se ajo nuk donte të ishte më me të”. Ai gjithashtu ka rrëfyer se, nëse një ditë do të arrinte të ndahej prej tij, “do të duhej të shkonte larg, në një vend ku nuk do ta gjente”.

Menjëherë pasi e reja humbi, këmbanat e alarmit ranë për të ëmën, e cila ishte më shumë se një mijë kilometra larg. “Një ditë më tha se do të më telefononte dhe nuk e bëri kurrë.” Ndërkohë, partneri i tij dhe personi i fundit me të cilin kishte mbajtur kontakte, i siguroi të afërmit se ai ishte larguar pa njoftim paraprak dhe se gjithashtu nuk e dinte vendndodhjen e tij. Fillova të shqetësohem sepse gjithçka më dukej shumë e çuditshme”, shpjegon. Ajo e pranon se dyshimet kanë qenë gjithmonë të përqendruara te Marko, megjithëse nuk e ka menduar kurrë “se do t’i kishte bërë diçka kaq të keqe”.

Ishte pikërisht vrasja e një gruaje tjetër, më 17 maj, nga dora e të njëjtit burrë në të njëjtin qytet, ajo që ndezi këmbanat e alarmit dhe shkaktoi një hetim që bëri që policia të gjente trupin e murosur të Siboras. “Kur pashë fytyrën e tij në televizion dhe në gazeta se kishte vrarë një vajzë tjetër, e dija që Sibora nuk ishte këtu”, ankohet ajo. Dhe megjithëse nëntë vitet pa ditur asgjë për të kanë qenë “të tmerrshme”, ajo thotë se ka pasur gjithmonë “besimin” se një ditë do të kthehej nga dera.

Me sigurinë se “flutura” e saj – siç e quanin disa njerëz përreth- i ishte marrë jeta, Elisabeta filloi të numëronte ditët derisa trupi i saj të riatdhesohej në Itali dhe që të afërmit t’i jepnin lamtumirën. Nga ajo kohë kanë kaluar më shumë se pesë muaj, por për nënën e Siborës “duket si 60 vite më parë”. Ajo nuk beson se koha mund ta shërojë plagën, por varrosja e saj dhe mundësia për të çuar lule në një pjesë të botës e ngushëllon. “E dashura jonë është tashmë në shtëpi” dhe këtë të shtunë, më 18 nëntor, u bë një shërbesë.

NJË RRËFIM SPONTAN

Pasi dyshohet se i dha fund jetës së partneres së tij të fundit, Marco u arrestua. Ai ishte ende në selinë e policisë kur në mënyrë spontane u tha oficerëve që e ruanin se e reja që ishte zhdukur prej nëntë vitesh “u varros në papafingo ku ai jetonte me të”. Një demonstratë që edhe pse më vonë nuk e ratifikoi në prani të avokatit të tij dhe as në gjykatë. Që nga ai moment, agjentët e caktuar në Brigadën e Policisë Gjyqësore Lokale të Komisariatit të Policisë Torremolinos-Benalmádena e përqendruan hetimin në adresën e fundit të njohur të gruas me origjinë shqiptare, e vendosur në lagjen El Calvario, në Torremolino, në kërkim të gjurmëve që do të jepte informacione përkatëse për vendndodhjen e gruas së zhdukur. Fillimisht u krye një procedurë e parë e hyrjes dhe kontrollit në banesë. Më pas, agjentët shtuan dy kontrolle të reja okulare nga Policia Shkencore për shkak të dyshimit të përdorimit të ndonjë lënde gërryese nga personi nën hetim për eliminimin e provave. Në vazhdim të hetimeve, studiuesit vënë në praktikë një teknikë të re me instrumente me rreze X në një kërkim të ri të shtëpisë.

NJË ARKË E MADHE PREJ DRURI

Një anomali në ndërtimin e njërit prej mureve i ka vënë agjentët në dyshim. Kjo hapësirë u krahasua me shtëpinë ngjitur dhe u konstatua se në vendin përkatës ishte ndërtuar një dollap, hapësirë që nuk ekzistonte në shtëpi ngjitur, një ndërtim i përsosur që kaloi plotësisht pa u vënë re. Me bashkëpunimin e pronarit dhe qiramarrësve aktualë të shtëpisë, hetuesit shembën murin. Pas murit, një kuti prej druri, si një sarkofag. Pasi përfundoi shembja e murit, kapaku i kutisë u ngrit dhe u pa se pjesa e brendshme ishte plot gëlqere, duke lëshuar një erë të fortë të kësaj lënde.

Brenda, mbi një grumbull gëlqere, ata gjetën një qese plastike me një thikë me gjurmë gjaku të tharë. Të groposura në gëlqere, kishte edhe sende të ndryshme që i përkisnin gruas së zhdukur dhe një buqetë me lule në bustin e një kufome, e cila ishte e mbushur në një qese kampingu dhe e mbështjellë me qese plastike. Ky ishte vendi i përsosur i fshehjes së Markos, i cili e ndihmoi atë të fshihte krimin për nëntë vjet.

SIBORA U GODIT ME THIKË PËR VDEKJE

Zbulimi nxori në dritë një kufomë të plotë, në kushte “saponifikimi”, siç shkruajnë mediat spanjolle, edhe pse mund të konkludohej se bëhej fjalë për një grua. Më në fund, trupi u hoq dhe u dërgua në Institutin Anatomik të Mjekësisë Ligjore për autopsi , e cila konfirmoi se ishte Sibora Gagani dhe se ajo ishte goditur me thikë për vdekje. Sibora kishte disa tatuazhe, disa vizatime të gdhendura në lëkurë, të cilat trupi i gjetur i kishte paraqitur dhe që i kanë lejuar ekipit mjekoligjor të Institutit të Mjekësisë Ligjore (IML) të Malaga-s të zgjidhte identifikimin e trupit të pajetë. Një datë në krah, një yll dhe shkronja A në pjesën e pasme të qafës, një tjetër yll në këmbë dhe një vizatim në shpinë janë tatuazhet që kishte e reja, siç u njoftua nga platforma Sos Desaparecidos në 2014 kur nëna përhapi alarmin për zhdukjen e saj.

E ZHDUKUR PREJ NËNTË VITESH

Sibora Gagani e cila përdorte dokumentacion fals italian me emrin Simona Faraone, filloi një lidhje romantike me Marcon në vitin 2009 në Itali, ku jetonin së bashku. Por, një vit më vonë, gjithmonë sipas historisë së familjes, ai vendosi të udhëtonte në Spanjë, një vend ku kishte banuar tashmë, për të kërkuar punë. E shoqëronte edhe gruaja, ndonëse për sezone. Në vitin 2013 , Sibora u kthye në Itali me synimin për të lënë lidhjen me Markon dhe për të mos u kthyer në Spanjë. Ajo i tha nënës së saj se nuk donte të jetonte më me të, por pretendon se asnjëherë nuk e ka përmendur se ka qenë viktimë e keqtrajtimit.

Po atë vit, e reja ndryshoi mendje dhe fluturoi përsëri në Torremolinos për t’i dhënë vetes një mundësi të re me të dashurin e saj, por këtë herë në shtëpitë e afërta, por të ndryshme. Pak muaj më vonë, në verën e vitit 2014, në moshën 22-vjeçare, Sibora u zhduk. Nëna e saj raportoi për ngjarjet në Itali, ndaj agjentët e Policisë Kombëtare nisën të punonin me autoritetet e vendit trans-alpin, duke kërkuar edhe bashkëpunimin e qytetarëve për shkak të vështirësisë në gjetjen e të resë.