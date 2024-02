Vdekja e Sibelës/ Babai zbulon detaje tronditëse: Nëna e saj e çoi në këtë rrugë, ajo kishte lidhje me…

Kanë kaluar vetëm pak ditë nga ngjarja e rëndë që tronditi opinionin publik, ku 27-vjeçarja Sibela Abedini, u hodh nga ballkoni i katit të katërt, e për pasojë humbi edhe jetën, babai i Sibela Abedinit, Artani, në një lidhje telefonike në emisionin “Me zemër të hapur”, ka folur për rastin e vetëvrasjes së vajzës, pas shantazhit me foto intime të bërë nga Altin Çoku.

Babai i Sibelës, tha se bashkëshortja e tij e ka çuar vajzën në këtë situatë.

Sipas tij, ka qenë e ëma e vajzës, që ka pasur komunikim me Altin Çokun.

“Sibela nuk kishte shqetësim, me mua ka folur në mënyrë normale. I kam thënë që për një javë do të marr në Itali. Vajza ka qenë tek bashkëshorti në Kosovë. E ëma është imorale. Ta them me pastërti. Unë mendoj që nëna e Sibelës ka pasur lidhje me Çokun.

Ai person ka përfituar nga kjo gjë dhe i ka bërë shantazhe vajzës. Kam dyshime tek gruaja ime, ajo të merret në pyetje, sesi Altin Çoku hyri në familjen time. Kam bërë 3 herë kërkesë për divorc dhe asnjëherë nuk jam thirrur për të bërë divorcin. Në Itali ka 5 vite që jam këtu.

Sibela më ka thënë se ka shkuar në Kamëz, pasi burri i saj në Kosovë, kishte gjetur tjetër bashkëshorte. Mua bashkëshortja më ka futur 7 vite burg, sepse zonja më ka akuzuar për shfrytëzim. Jam dënuar padrejtësisht.

Kam dyshime se bashkëshortja ime ka gisht në vrasjen e vajzës. Sibela më ka shprehur shpesh herë shqetësime, duke thënë se edhe në Kamëz kalonte keq”, tha babai i Sibela Abedinit, vajzës së vetëvrarë, pas shantazhit me video intime, të bërë nga Altin Çoku.