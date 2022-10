Vazhdon ofensiva ndaj armikut rus, raketat e frikshme shihen në Ukrainë (VIDEO)

Ofensiva e nisur nga Ukraina për të rimarrë tokat e humbura vazhdon. Lajmi se 5 persona humbën jetën nga bombardimet ruse në Kherson mëngjesin e sotëm rriti tensionin në rajon. Ndërkohë që ndodhin këto, sëfundmi është shfaqur edhe arma e fundit që do të përdoret nga Ukraina, e cila ka një fuqi shkatërruese të frikshme si edhe preçizion tepër të madh.

#Ukraine: Ukraine received new rockets for HIMARS/M270- here we can see a pod of M30A1 guided rockets.

M30A1 differs from previously seen M31A1/A2 by an alternative warhead with 182000 preformed spheroid steel/tungsten fragments and is designed to be used against soft targets. pic.twitter.com/iAUkjPuaEn

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 30, 2022