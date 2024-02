Vazhdojnë protestat në Evropë, fermerët bllokojnë kufirin holandez-belg (VIDEO)

Fermerët e zemëruar, duke vazhduar protestat që nisën javën e kaluar, kanë bllokuar një autostradë në kufirin holandez-belg që lidh Mastrihtin dhe Liezhin, raportoi sot uebfaqja holandeze e monitorimit të trafikut ANWB.

Sipas ANWB, trafiku në autostradën A2 është ndërprerë në drejtim të Mastrihtit drejt Lièges.

#BREAKING Dutch farmers block the border between the Netherlands and Belgium in both directions of traffic on the highway in Maastricht. pic.twitter.com/w0ETgcP6PT

— The National Independent (@NationalIndNews) February 5, 2024