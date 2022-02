Vazhdojnë goditjet ndaj Rusisë, përjashtohet dhe nga Eurovision 2022

Rusia vazhdon të marrë goditjet e radhës nga ata që janë kundër pushtimit të Ukrainës. Së fundmi, Rusia është përjashtuar nga Eurovision 2022

“Ne mbetemi të përkushtuar për të mbrojtur vlerat e një konkursi kulturor që promovon shkëmbimin dhe mirëkuptimin ndërkombëtar”, thuhet në deklaratë./albeu.com

Statement from @EBU_HQ regarding Russia’s participation in the Eurovision Song Contest 2022.https://t.co/HmKJdqVE4J pic.twitter.com/tVH6yFxzbq

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 25, 2022