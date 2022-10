“Vajza në depresion nga kërcënimet”, xhaxhai i vajzës në Klos: Gjithçka nisi nga një mesazh në Angli, një javë që përpiqeshim për t’u sqaruar (VIDEO)

Fatmir Mjeshtri vëllai i autorit të masakrës në Klos, Fiqiri Mjeshtri ka folur në emisionin “Me Zemër të Hapur” të moderatores Evis Ahmeti, ku ka zbuluar të tjera detaje.

Ai tha se familjet kishin gati një javë që po përpiqeshin të sqaroheshin, pasi gjithçka ka nisur pas një mesazhi anonim që i është dërguar në mënyrë anonime në rrjetet sociale kushëririt të vajzës që jeton në Angli.

Në mesazh kushëriri informohej që të kishin kujdes sepse kushërira ishte lidhur me një djalë.

Deklarata e plotë e vëllait të autorit:

Ka më tepër se një javë që jemi munduar ti bindim e të ulim prindërit e çunat për ca shkaku e kanë kaluar vajzën e vëllait në depresion e pse e ka kërcënuar ai e vajza ka shkuar në spital në gjendje kome. një moment ka shkuar në gjendje kome. Vajza nuk ka treguar ishtE e tmerruar e nuk tregonte e në shtëpi kush i bënte presion. Presion ai Shira në rrjetet sociale, Sula nuk i ka brë presion, Sula kishte thjesht mesazhet, ka shumë faje ai Sula po kërcënimet që i ka bërë gocës duke i kërkuar foto, e ka kërcënuar në atë lloj sa e ka kaluar në depresion.

ka ardhur djali i Shirës ka marrë kontakt me mu, i thashë vellait mos vepro. Kur djali i Shirës ka ardhur nga Durrësi, ka takuar babain e Sarës. Më tha vëllai hajde se erdhi djali thuaji fjalet qe ke per ti thene.

I thashe jam Fatmir Mjeshtri, a ka mundësi ta marrësh babain në telefon kemi dicka për të sqaruar në lidhje me Sarën se kemi të dhëna që ti e ke kërcënuar gocën në makskimum?

I thashe cfare lidhje ke me Saren? Me tha unë Sara më ka bo një ftesë në FB e unë e kam pranuar pasi kemi shkruar në FB Sara më ka kërkuar dicka tjetër.

Më tha Sara “unë s’mund të shoh më si shokë se je djalë bukurosh”.

Shumë bukur i thashë të paska lavdëruar e nuk të ka ofenduar. Po adresën si ia more?

Ma ka dhënë vetë, tha e pastaj i kishte shkarkuar fotot nga adresa e i ka thënë po nuk bërë ato që të them unë ty si femër do të shkatërroj jetën.

I ka marrë motrën e madhe ne telefon ai Shira i ka thene thuaj Sarës që jam ai djali i Shirës po nuk veprove si të them unë do i prish jetën.

Goca i ka thënë mos se je duke bërë shumë gabim, na njifte të gjithëve ai.

I co një mesazh anonim cunit te vëllait tim që jeton në Angli me adresë fallco e i thotë që Sara është lidh me ate cunin e kujdes se të kam si vëlla.

Nga Anglia i tha babait të Sarës kini kujdes se më ka ardhur një mesazh që filan person ka lodhje me gocën tënde.

Në momentin e ballafaqimit një natë para takova babin e atij Shirës, dhe djalin e ia ka shpjegu djali babës të gjitha në prezencë e i thamë cfarë borxhi të kemi që e ke bërë, po pse e bërë? Se e do apo se ta do qejfi ta bësh, ti shkatërrosh jetën gocës? Një 16 vjece?

I kam dhënë kohë thashë, u futsha unë që vetëm të zbutej sherri e muhabeti se ishte më i revoltuar vëllai se e ka fëmijë. I thashë merre cunin tani. Vëllai më ka thënë o ta marrë ta bëjë nuse o kam per ta vrare djalin. Ne nje moment une thashe e tha nga gjaknxehtesia, I thashe leje mo vlla se pune kalmajsh, ore ke per tja thene tha kam per te vrare cunin nese nuk e merr per grua.