“Vajza më seksi” Armaldo tregon se me kë do lidhej në BBV po të ishte beqar

Armaldo Kllogjeri ishte së fundmi i ftuar në emisionin “Procesi Sportiv” ku iu drejtuan pyetje nga më të ndryshmet lidhur me eksperiencën e tij në “Big Brother VIP”.

Maestro u pyet se me cilën ndër vajzat e shtëpisë do krijonte një lidhje po të mos ishte i martuar. Ai tha emrin e Jorit, duke shtuar se modelja është seksi.

Pyetja: Nëse do të beqar, me cilën prej vajzave brenda shtëpisë do krijonte një lidhje Armaldo.

Armaldo: Jori është vajza më seksi aty. Kush nuk do e donte në krah një modele.