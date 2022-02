Ushtria ruse mesazh ukrainasve: Mos kini frikë! Ne nuk jemi amerikanë (VIDEO)

Forcat speciale ruse regjistruan një thirrje drejtuar ushtrisë së Forcave të Armatosura të Ukrainës nga afërsia e Kievit.

“U bëj thirrje ushtarëve ukrainas. Ne nuk jemi amerikanë dhe nuk po ju sjellim demokraci. Nëse e keni, atëherë ne nuk do ta prekim. Ukraina mbetet ukrainase. Në të ardhmen e afërt do të heqim regjimin që ju shesin të huajt. Mos e shpenzoni jetën tuaj në këtë kalbësi, ruajini për vendin tuaj dhe të dashurit tuaj. Nuk mund të kesh më keq se qeveria aktuale. Duke e quajtur Rusinë armik dhe duke i bërë thirrje NATO-s këtu, ata nuk na lanë zgjidhje. Ne nuk jemi armiq. Do të shihni edhe pak”, thuhet në apel. /albeu.com/