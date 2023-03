Ushtarët rusë: Jemi kërcënuar me vdekje nëse tërhiqemi!

“Ata që dëshironin të tërhiqeshin nga fronti i luftës i kërcënuan me vdekje.”

Kështu kanë deklaruara për mediet ushtarët rusë.

Në një video që ata bënë dhe publikuan në Telegram, rreth 20 ushtarë (të shfaqur me uniformë, por me tiparet e tyre të mbuluara) i drejtohen presidentit të Rusisë, Vladimir Putin.

Artillery mobiks really want to fight and “defend their motherland”, but the “General Staff” won’t let them. For some reason, they’re being sent into meat assault. pic.twitter.com/38TBOUq8ED

