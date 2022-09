Ushqimet që duhet të hani për të pasur një jetë të gjatë

Një kombinim i studimeve në Harvard zbuloi se njerëzit që hanin 2-3 racione të drithërave në ditë reduktonin rrezikun e marrjes së diabetit me 21%. Ajo gjithashtu ul rrezikun për artrit. Ju gjithashtu duhet të përzgjidhni për mëngjes ushqimet që nuk janë OMGJ.

Tërshërët janë ndër ushqimet me të pasura me vlera ushqyese. Të pasura me karbohidrate, fibra,vitamina dhe minerale, ato do të ishin një zgjidhje shumë e mirë për mëngjes. Dëshironi të keni një jetë të gjatë e të shëndetshme me familjen tuaj?

Atëherë konsumoni ushqime të freskëta duke përfshirë frutat dhe perimet. Eliminoni alkoolin dhe bëni shumë aktivitet ditor. Me fjalë të tjera, dietë dhe stërvitje pa pushim.