Urimi i Evit për Kledin e saj është më shumë se romantik!

Sot themi shumë urime për Kledi Hysën së bashku me një urim shumë të bukur nga Evi Reçi.

Kjo e fundit e ka uruar publikisht partnerin e saj me fjalët më të bukura.

“Çfarë bëjnë 2 njëzet vjeçar në një trup të vetëm? Krijojnë energji, pozitivitet, ndjeshmëri, frymëzim dhe shumë dashuri për jetën dhe për të tjerët. Unë të thërras Kledi i të gjithëve (dhe më duhet të bëj paqe me këtë gjë), por njerëzit kanë nevojë për ty, për atë çka ti ofron, për atë çka je dhe për çka ke. Dhe di me siguri që mua më ke, me zemër! Kledi i të gjithëve , Kledi im. Happy birthday Rrelsi im,”-shkruan Evi në një postim në Instagram.