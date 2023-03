“Universi do t’ju ndihmojë të realizoni ëndrrat”, dita me fat për çdo shenjë të horoskopit këtë javë

Një javë e re fillon me një mjegull të lehtë dhe ndjenjë konfuzioni. Këtë atmosferë e tërheqin edhe shenjat, falë aspekteve që Neptuni formon pothuajse çdo ditë. Ai do të vendosë në katror Marsin dhe do të lidhë Diellin me Mërkurin.

Neptuni në astrologji sjell një peizazh me mjegull, intensifikon fobitë dhe krijon mendime irracionale. Në të njëjtën kohë, megjithatë, ajo sjell edhe zbulime. Pra, mos u habitni nëse këto ditë zbuloni shumë për njerëzit që keni besuar. Sigurisht, në datën 17 të muajit, Afërdita kalon në Dem dhe do të na ndihmojë të relaksohemi nga tensioni i madh.

Gjithsesi, sa më sipër është e përgjithshme. Cila do të jetë dita më me fat e javës për secilën shenjë të horoskopit?

Dashi: E martë, 14 mars

Këtë javë çereku i fundit i Hënës tek Shigjetari aktivizon mundësitë rreth jush. Megjithatë, diçka po bllokon mendimet dhe lëvizjet tuaja, të cilat duhet të lirohen në mënyrë që të përqafoni pasurinë që ju rrethon. E gjithë aventura që kërkoni është pikërisht para jush nëse thjesht hapni krahët dhe e pranoni atë.

Demi: E enjte, 16 Mars

Energjia e Bricjapit rregullon të gjitha çështjet e fatit këtë javë. Në të njëjtën kohë, Plutoni vë në shesh Venusin në Dashi, duke aktivizuar diskutime të fshehta. Në mënyrë që të ecni përpara dhe të zgjeroni jetën tuaj, mund t’ju duhet të pranoni se një faktor (që mendonit se ishte i panjohur) ka ndikuar thellë tek ju. Pasi ta bëni, do të jeni gati të ngriheni.

Binjakët: E enjte, 16 Mars

Dielli dhe Neptuni bashkohen me Peshqit këtë javë, që do të thotë se nëse dëshironi të ndodhë rezultati që dëshironi, do t’ju duhet të veproni. Dielli përfaqëson veprimin, ndërsa Neptuni ka të bëjë me ëndrrat tuaja më të thella, të cilat janë të bazuara nga Saturni që lëviz në Peshqit. Është e sigurt t’u besoni ëndrrave tuaja, por edhe më shumë të shfrytëzoni mundësitë kur ato paraqiten.

Gaforrja: E enjte, 16 Mars

Energjia e Peshqve rregullon të gjitha çështjet e fatit dhe bollëkut për ju. Ndërsa Dielli dhe Neptuni bashkohen në këtë shenjë, është shansi juaj të kërkoni nga universi atë që dëshironi. Besoni në veten tuaj që të mos humbisni mundësitë që ju vijnë. E gjithë puna që keni bërë gjatë viteve të fundit do t’ju ndihmojë të keni sukses.

Luani: E diel, 19 mars

Mërkuri është planeti i komunikimit dhe do t’ju ndihmojë të drejtoni jo vetëm fjalët tuaja, por edhe mendimet tuaja të brendshme në rrugët e duhura. Kjo javë do të sjellë edhe disa mundësi pozitive për biseda romantike. Reflektoni për atë që ka ndodhur dhe kushtojini vëmendje vetes, në mënyrë që të zgjidhni edhe personin që do t’i shtojë vlerë jetës suaj.

Virgjëresha: E enjte, 16 Mars

Afërdita sundon dashurinë, financat dhe pasuritë e paluajtshme. Ndërsa kalon në Demi këtë javë, ajo ndriçon shtëpinë tuaj të nëntë, pjesa e tabelës suaj që rregullon fatin. Afërdita në Dem do t’ju ndihmojë të identifikoni se çfarë është e mirë për ju dhe çfarë gjithashtu ushqen pasionin tuaj, kështu që ju mund të përfitoni me besim nga disa nga mundësitë emocionuese që ju vijnë.

Peshorja: E premte, 17 mars

Edhe pse katrorët rrallë konsiderohen me fat, për ju këtë javë, ato mund të jenë pikërisht ajo që ju nevojitet. Marsi në Binjakët sheshon Neptunin tek Peshqit, duke aktivizuar temat e bollëkut dhe inovacionit duke përmirësuar mentalitetin tuaj të përgjithshëm. Tani do të shihni të ndodhin ato ndryshime të vonuara që keni pritur. Vetëm kini kujdes që të mos lejoni që mendimet e inferioritetit t’ju rrëzojnë. Është koha t’i lini pas, në mënyrë që të “rriteni”.

Akrepi: E premte, 17 mars

Në javën që nisi, një ngjarje e pamundur do t’ju ndihmojë të forconi komunikimin tuaj me kufij të shëndetshëm. Ky vit ka shumë për t’ju dhënë, ju duhet të lini pas barrë dhe mendime që ju rëndojnë, pasi asgjë nuk e shkatërron fatin si të mos e pranoni kur të vijë.

Shigjetari: E martë, 14 mars

Tremujori i fundit i Hënës në Shigjetar ju ndihmon të mendoni më thellë për atë që duhet të lëshoni dhe të hiqni dorë nga ajo që ju pengon. Juve po ju jepet një ‘çelës’ në zonën tuaj të shërimit, shtëpisë dhe familjes tani – nëse do të sjellë apo jo ndryshimet që mendonit se do të ndodhnin, është ende për debat, por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ndodhë. Vetëm ju mund të shkelmoni fatin që ju pret thjesht sepse nuk mund të çliroheni nga ajo që nuk ju përshtatet më.

Bricjapi: E enjte, 16 Mars

Afërdita është planeti i dashurisë, bukurisë, financave dhe pasurive të paluajtshme. Pas kaq shumë veprimesh planetare në shtëpinë tuaj të katërt, atë të shtëpisë dhe familjes, Afërdita më në fund zhvendoset në shtëpinë tuaj të pestë. Shtëpia juaj e pestë rregullon gëzimin dhe vetë-shprehjen, kështu që ndoshta më në fund mund të uleni dhe të shijoni atë që keni punuar kaq shumë për të krijuar, në vend që të mendoni se diçka duhet të shkojë keq.

Ujori: E diel, 19 mars

Dashi është shenja që sundon sektorin tuaj të komunikimit. Ndërsa Mërkuri lëviz nëpër këtë pjesë të grafikut tuaj, nevoja juaj për të diskutuar çështje të rëndësishme do të intensifikohet. Tani do të ndiheni më të fortë mendërisht për të shprehur veten dhe ndërsa e bëni këtë do të ndiheni të fuqizuar për të marrë një rol më të fortë në krijimin e jetës që keni imagjinuar gjatë gjithë këtyre viteve.

Peshqit: E martë, 14 mars

Energjia e Shigjetarit rregullon karrierën dhe jetën tuaj profesionale. Ndërsa çereku i fundit i Hënës lë shenjën e saj në këtë shenjë, po ju bën të kuptoni se është koha për të çliruar diçka nga ajo pjesë e jetës suaj. Ju duhet të hiqni atë që nuk po rritet më, në mënyrë që të mund të lini vend për këtë pjesë tjetër të jetës suaj. Me Jupiterin në Dash dhe Saturnin në Peshqit, universi do t’ju ndihmojë të realizoni ëndrrat tuaja. /albeu.com