Uniformat ushtarake me çmime trefish më të larta, ministri ukrainas mohon akuzat për korrupsion: U bë në përputhje me ligjin

Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës, Oleksiy Reznikov, ka mohuar kategorikisht akuzat e reja për korrupsion, pas raportimeve të mediave ukrainase se, në mes të luftës, ushtria bleu uniforma me çmime të larta.

Sipas hetimeve të disa mediave ukrainase, Ministria e Mbrojtjes nënshkroi një kontratë në vitin 2022 me një kompani turke që do të furnizonte Kievin me uniforma ushtarake dimërore. Megjithatë, çmimi i tyre u trefishua pas nënshkrimit të marrëveshjes.

Gazetarët ukrainas pretendojnë se uniforma të tilla mund të bliheshin nga Turqia me çmime shumë më të ulëta se ato që i paguan ministria kësaj kompanie. Një nga pronarët e kompanisë thuhet se është Oleksandr Kasai, nipi i Gennady Kasai, i cili është anëtar i partisë së Presidentit Volodymyr Zelensky.

Reznikov mohoi këto “akuza të rreme”, duke siguruar se çmimet e kuotuara korrespondonin me ato të ofruara nga prodhuesit e uniformave në Turqi.

“I bëj thirrje të gjithë botës që të merret me këtë informacion në një frymë më kritike dhe më të përgjegjshme, sepse sfidon shoqërinë dhe, më keq, sfidon partnerët tanë, sepse kur dikush është jashtë, ata thonë se kjo është një fatkeqësi. Gjithçka ishte bëhet në përputhje me ligjin për kontratat publike dhe me procesin e tenderimit”, tha ministri në një konferencë për shtyp që dha.

Ky është skandali i dytë korrupsioni që përfshin prokurimet e ushtrisë që trondit Ministrinë e Mbrojtjes që nga fillimi i luftës në shkurt 2022.

Në fund të janarit, disa zyrtarë të rangut të lartë u shkarkuan pasi shtypi zbuloi se kishte pasur mbiçmime në një kontratë të nënshkruar nga ministria për të blerë ushqime për ushtarët.

Reznikov kishte pranuar në atë kohë se agjencitë kundër korrupsionit “dështuan në punën e tyre”.

Në fillim të gushtit, presidenti Zelensky shkarkoi të gjithë drejtuesit lokalë të zyrave të rekrutimit në një përpjekje për t’i dhënë fund një rrjeti korrupsioni që lejoi disa të shmangin rekrutim.