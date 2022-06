“Unë po lëpihem, dua të të puth”, babai monstër nuk përmbahet përballë agjentes së “Piranjave”

“Piranjat” në Abc, të moderuar nga Arilena Ara dhe Florian Binaj, këtë të martë kanë vijuar investigimin pas denoncimit të bërë nga një vajzë 17-vjeçare një javë më parë, ku deklaronte se ajo dhe motra e saj ishin përdhunuar nga babai.

Lidhur me videon e parë pati dhe reagime mosbesues, duke shkuar deri aty sa e quajtën një të shtirur rrëfimin e vajzës.

Por siç edhe e patë dhe dëgjuat në video, situata është edhe më e rëndë nga sa mendohej.

Babai monstër i cili jo vetëm ka përdhunuar dhe dhunuar vajzat e tij, por ai të njëjtën gjë ka bërë dhe me vajzat e tjera.

E infiltruara e “Piranjave” e cila shtiret sikur ëhstë një vajzë 14-vjeçare shkon dhe e takon babain monstër, dhe sapo ulen ai kërkon menjëherë që të kryejnë marrdhënie.

“Mua më pëlqen shumë, je shumë e bukur, shumë elegante, mis je. Jeta nuk ka kuptim pa femra. Çdo gjë i ka femra. Je shumë simpatike, je shumë e ëmbël dhe po më pëlqen, e shikon si po lëpihem, dua të të puth. Duhet që në shtrat të jesh një femër tërheqëse, ti po më tërheq mua që këtu. Mish do hyj, mish do dal, por do të bëj unë ty që të kesh ndenja. Të marrë në krah unë ty tani e të çoj në hotel, rrimë në darkë”, thotë babai monstër, pa e ditur që po filmohet.

Madje atij nuk i bën aspak përshtypje se vajza është e vogël.

Por në anën tjetër është vënë në dijeni edhe policia, e cila çon pas hekurave babain monstër./abcnews.al