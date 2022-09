“Unë nuk luaj bllofin”, Putin pas mobilizimit kërcënon botën: Mund t’ju sulmoj me armë bërthamore

Vladimir Putin lëshoi sot një kërcënim rrëqethës për përdorimin e armëve bërthamore kundër Perëndimit mbi Ukrainën, duke paralajmëruar liderët botërorë se ai nuk po luan bllofin.

Despoti i dëshpëruar i dha një fjalim kombit rus, në të cilin njoftoi gjithashtu mobilizimin e pjesshëm të rezervave të tij ushtarake dhe referendumet në zonat e pushtuara të Ukrainës për t’i bërë ato pjesë të vetë Rusisë.

Putin më pas shtoi: “Nëse ekziston një kërcënim për integritetin territorial të vendit tonë dhe për të mbrojtur popullin tonë, ne sigurisht që do të përdorim të gjitha mjetet për ne – dhe unë nuk po bëj bllof.

“Ata që përpiqen të na shantazhojnë me armë bërthamore duhet të dinë se tavolina mund të kthehet kundër tyre.”

Lëvizja e vendos atë në një kurs përplasjeje me Kievin dhe mbështetësit e tij perëndimorë, të cilët tashmë kanë thënë se sulmet për të çliruar zonat nën kontrollin rus nuk do të ndalen dhe nuk do të njihen rezultatet e asnjë referendumi ‘të rremë’.

Mykhailo Podolyak, një këshilltar i presidentit ukrainas Volodrymyr Zelensky, tha këtë mëngjes se njoftimi i Putinit tregon se lufta po shkon kundër tij.