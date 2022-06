“Unë jam vëllai i Vuçiçit”, mediat serbe i bëjnë jehonë deklaratës së Ramës (FOTO LAJM)

Mediat serbe i kanë bërë jehonë deklaratës së kryeministrit Edi Rama, ku tha se është vëllai i presidentit Aleksandër Vuçiç.

Në një artikull të B92 shkruhet se pavarësisht deklaratës ironike, kryeministri Rama ka kërkuar edhe njohjen e Kosovës në mënyrë që shqiptarët të gjejnë paqe.

Gjithashtu, në shkrim është vendosur citimi i kryeministrit Rama, i cili tha se kur është me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, duket se është vëlla me të e jo me Vuçiçin.

Artikulli i plotë:

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka thënë me rastin e shkrimeve në media që dolën pas publikimit të Zëvendëskryeministrit të Institucioneve të Përkohshme të Prishtinës, Besnik Bislimi, në të cilin e cilësoi atë si “politikan pro-serb”, se ai ishte “shumë më shumë se kaq”.

“Sa i përket serbizmit tim, unë jam më shumë se kaq. Unë jam vëllai i Vuçiqit, por qëndrimi im është se ne nuk kemi nevojë për një Serbi të radikalizuar, sidomos në kontekstin e sotëm. Dhe nëse shihni sasinë e të qeshurave dhe autoironisë kur Unë dhe Kurti jemi bashkë, do të thoni “Nuk është vëllai i Vuçiqit, por vëllai i Albinit, më lër të bëhem vëlla me të dy”, tha Rama.

Rama tha se të gjitha palët në Kosovë duhet të intensifikojnë përpjekjet për integrimin e kësaj pjese të Evropës, pasi është më e prapambetura.

“Zgjidhja përfundimtare është njohja e Kosovës nga Serbia dhe një paqe e drejtë që u përket shqiptarëve të Kosovës”, tha Rama. Rama ndodhet në Prishtinë, ku po zhvillohet mbledhja e tetë e qeverive shqiptare dhe institucioneve provizore të Kosovës, gjatë së cilës janë nënshkruar 19 marrëveshje.

Rama ishte dje në Kosovë bashkë me kabinetin e tij dhe zhvilloi një mbledhje me qeverinë e Kosovës. Në mbledhje u firmosën 19 marrëveshje bashkëpunimi mes dy vendeve.