Ul nielin e sheqerit në gjak dhe lufton diabetin, studimi tregon mrekullitë e të ngrënit qepë

Një në 10 persona mbi moshën 40 vjeç në Britaninë e Madhe tani jeton me diabet të tipit 2, i cili është një gjendje që shkakton shumë sheqer në gjakun tuaj. Megjithatë, ekziston një perime e zakonshme që mund të ulë nivelet e sheqerit në gjak me 50 për qind – dhe mund të shohë “përdorim të mundshëm” në trajtimin e pacientëve me diabet.

Njerëzit me diabet të tipit 2 nuk janë në gjendje të prodhojnë insulinë të mjaftueshme nga pankreasi për të rregulluar sheqerin në gjak, që do të thotë se sheqeri i tyre në gjak mund të arrijë nivele të larta të rrezikshme.

Megjithatë, gjetjet nga viti 2015, të prezantuara në takimin e 97-të vjetor të Shoqatës Endokrine në San Diego, zbuluan se një qepë mund të “ulë fuqishëm” sheqerin e lartë në gjak dhe nivelin e kolesterolit total kur jepet së bashku me ilaçin antidiabetik metforminë.

Autori kryesor i studimit Anthony Ojieh i Universitetit Shtetëror Delta në Abraka, Nigeri, tha në atë kohë: “Qepa është e lirë dhe e disponueshme dhe është përdorur si një shtesë ushqimore. Ka potencial për përdorim në trajtimin e pacientëve me diabet.”