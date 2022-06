Ukrainasit vrasin një nga snajpëristët më të mirë rusë, alarmohet ushtria e Putinit (FOTO LAJM)

Teksa lufta në Ukrainë është e përqendruar në Lindje, me forcat ruse që janë afër të marrin kontrollin e plotë të Luhanskut, armiqtë vazhdojnë të pësojnë humbje të mëdha.

Forcat ukrainase kanë vrarë njërin nga snajperistët më të mirë rusë, kanë bërë të ditur burime brenda forcve separatiste pro-ruse.

Lajmi për vdekjen e Alexander Kislinsky, snajperist në forcat ruse GRU dhe në brigadën e 22 të Spetsnaz, ka alarmuar ushtrinë e Putinit.

Në llogaritë e separatistëve pro-rusë, bëhet e dirur se ky snajperist konsiderohej si nga më të mirët në forcat ruse.

Forcat separatiste pro-rusë janë munduar ta glorifikojnë figurën e snajperistit të vrarë rusë – duke e cilësuar si hero dhe luftëtar të mirë, por ukrainasve nuk iu desh shumë kohë nga ardhja e tij në Ukrainë, që ta lokalizojnë dhe vrasin.

This sniper from the GRU/GU’s 22nd Spetsnaz Brigade was reportedly killed. 4/https://t.co/5ipb3qxX5z pic.twitter.com/RHTUDCcpPD

— Rob Lee (@RALee85) May 25, 2022