Ukrainasit rrëzuan një helikopter rus: I thoni lamtumirë një avioni 16 milionë dollarë (VIDEO)

Që nga fillimi i pushtimit, ukrainasit kanë përdorur rrjetet sociale për të vënë në dukje krimet e shumta ruse, por edhe për të ngritur moralin e ushtarëve të tyre.

“Heronjtë tanë po shkatërrojnë një helikopter rus”, thuhet në përshkrimin e videos.

Kjo video u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe sigurisht që shkaktoi një ortek komentesh.

Our Heroes from the 95th Brigade, this morning near #Izyum, shot down an enemy Ka-52 Helicopter with a Ukrainian Stugna missile!#UkraineRussiaWar #ArmUkraineNow pic.twitter.com/37iQTzTrul

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2022