Ukrainasit futen në “territorin rus”, Putini kërcënon me bombat bërthamore

Ukraina ka marrë në kontroll disa vendbanime në rajonin e Luhansk, të cilat kanë qenë në kontrollin e forcave ruse, shkruan CNN.

“De-okupimi i rajonit të Luhansk tashmë ka filluar zyrtarisht,” tha kreu rajonal Serhiy Haidai në një mesazh në Telegram.

“Disa vendbanime, që kanë qenë në kontrollin e forcave ruse tashmë janë çliruar”, tha Serhiy Hayday, kreu i administratës ushtarake ukrainase të rajonit të Luhansk.

Pas rimarrjes së qytetit kyç lindor të Lyman, në rajonin e Donetskut, gjatë fundjavës, forcat ukrainase kanë vazhduar kundërsulmimin e tyre, duke përparuar në rajonin e Luhanskut.

Ukrainian troops have liberated Hrekivka in the Luhansk region.

It means that the Ukrainian counteroffensive has now reached the Luhansk region and is back in every region of the country.

How are your annexation plans going Putin? pic.twitter.com/zZDisZlp1B

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2022