Ukraina sulmon Rusinë pranë urës së Krimesë, hidhet në erë cisterna me naftë

Informacione të publikuara nga mediat ruse dhe ukrainase në faqet e rrjeteve sociale bëjnë me dije se kanë ndodhur shpërthime natën e së premtes në të shtunën pranë urës Kerç, e cila lidh Rusinë me gadishullin e Krimesë.

Mediat ukrainase raportuan përmes Telegramit se tre shpërthime u dëgjuan pranë urës. Avionët rusë u ngritën me nxitim, ndërsa dritat në urë u fikën dhe u mbyll për qarkullimin e makinave.

Në të njëjtën platformë qarkullon informacioni se autoritetet ruse kanë udhëzuar të gjitha anijet në ngushticën e Kerçit që të jenë vigjilente për mundësinë e sulmeve me anë të dronëve të telekomanduar ose anijeve sipërfaqësore pa pilot të telekomanduara.

Një zyrtar i autoriteteve të Krimesë të instaluara nga Moska foli përmes Telegram për një “kërcënim aktiv”. Ende nuk janë bërë të ditura detaje të tjera, të paktën zyrtarisht.

Megjithatë, përdoruesit e Telegram, si rusë ashtu edhe ukrainas, si dhe burime që ndjekin nga afër zhvillimet në luftë, folën për një goditje në një cisternë ruse 32 milje detare nga ngushtica e Kerçit. Sipas një prej këtyre burimeve, një anëtar i ekuipazhit raportoi se dhoma e motorit ishte përmbytur pas përplasjes dhe anija ishte e palëvizur, por ai nuk raportoi për ndonjë lëndim.

&

A Russian Northern Fleet ship is sinking after a Ukrainian surface drone strike at night near the port of Novorossiysk in the Black Sea. Identified as Olenegorsky Gornyak landing ship. pic.twitter.com/C9CYgrvVLC

— Igor Sushko (@igorsushko) August 4, 2023