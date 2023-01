Ukraina: Rusia po përgatitet të mobilizojë 500,000 rekrutë shtesë

Inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka pohuar se Rusia do të urdhërojë mobilizimin e deri në 500,000 rekrutëve në janar, përveç 300,000 që thirri në tetor – një shenjë tjetër të dukshme se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka ndërmend t’i japë fund luftës.

Vadym Skibitsky, zëvendës shefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës, tha se Ukraina besonte se rekrutët do të ishin pjesë e një vargu ofensivash ruse gjatë pranverës dhe verës në lindje dhe jug të vendit, raporton The Guardian.

Rusia ka mohuar se po përgatit një valë të dytë mobilizimi, me Putinin që tha muajin e kaluar se ishte “e pakuptimtë” të flitej për një thirrje të re, duke pretenduar se vetëm gjysma e atyre tashmë të mobilizuar ishin dërguar në Ukrainë.

Zyrtarët rusë, përfshirë Putinin, më parë mohuan planet se do të urdhëronin një mobilizim përpara se të shpallnin përfundimisht një “mobilizim të pjesshëm” në shtator..albeu.com/