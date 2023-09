Ukraina refuzon propozimin e Turqisë për marrëveshjen e grurit: Nuk do të përfshihemi

Mykhailo Podoliak, këshilltari i lartë i Presidentit Volodymyr Zelensky, hodhi poshtë sot sugjerimin e Turqisë se Ukraina duhet të zbusë qëndrimin e saj për të ringjallur marrëveshjen e grurit të Detit të Zi.

“Le të jemi realistë në fund dhe të ndalojmë së foluri për opsione që nuk ekzistojnë, aq më pak të inkurajojmë Rusinë të kryejë krime të mëtejshme”, tha Podoliak për Reuters.

Dje, pasi presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Rexhep Tajip Erdogan u takuan në Soçi, ky i fundit tha se Ukraina duhet të qetësojë qëndrimin e saj negociator ndaj Rusisë në bisedimet për ringjalljen e marrëveshjes.

Zyrtari ukrainas theksoi se Moska po përqendrohet në shkatërrimin e porteve detare të Ukrainës dhe infrastrukturës së transshipit të grurit.

Ai shtoi se Rusia nuk ka nevojë për një marrëveshje drithi dhe se Moska është e interesuar të shkëputë Ukrainën nga tregu botëror i drithit, të rrisë çmimet e drithit dhe të monopolizojë kontrollin e Detit të Zi.

“Ku është hapësira këtu për një ‘zbutje’ të Ukrainës?” theksoi Podoliak. “Dhe le të jemi të qartë, ne sigurisht që nuk do të përfshihemi në një ‘politikë qetësimi të agresorit’…dhe butësi për heqjen e sanksioneve”.

Rusia vendosi në korrik të tërhiqet nga e ashtuquajtura Iniciativa e Grurit të Detit të Zi, një marrëveshje thelbësore për furnizimet globale të ushqimit, duke u ankuar se disponueshmëria e produkteve të saj bujqësore dhe plehrave në tregun ndërkombëtar vazhdon të jetë e bllokuar për shkak të sanksioneve perëndimore.

Putin dje pas takimit me Erdogan ripërsëriti qëndrimin se Moska do të jetë e gatshme të kthehet në marrëveshje pasi të plotësohen kërkesat ruse në lidhje me marrëveshjen. Erdogan tha se Ankaraja po përgatit me OKB-në “propozime të reja” për ringjalljen e marrëveshjes.

Një zyrtar i lartë i qeverisë ukrainase i tha Reuters më herët sot se Kievi nuk pret që situata e eksporteve të tij të drithërave të ndryshojë pas takimit të së hënës Putin-Erdogan.