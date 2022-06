Ukraina publikon listën, këto janë e armët që i duhen për t’i dhënë fund luftës

Një prej këshilltarëve të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, Mihailo Podolyak, ka publikuar listën e armëve që ka nevojë Ukraina për t’i dhënë fund luftës në këtë vend.

Ai madje përmes një postimi thotë se është shprehur i drejtpërdrejtë me kërkesën e tij sa i përket armëve, për të cilat kanë nevojë të mbrohen nga agresioni rus.

“Do të jem i drejtpërdrejtë: Për t’i dhënë fund luftës dhe dëbuar forcat ruse nga Ukraina, kemi nevojë për armë të rënda”, ka shkruar Podolyak në llogarinë e tij në Twitter.

Më poshtë ju sjellim listën e plotë të armëve që sipas tij ka nevojë Ukraina:

300 MLRS- (sistem raketor)

500 tanke

2000 mjete të blinduara

1000 dronë./albeu.com

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:

1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.

Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022