Ukraina pretendon se Rusia ka humbur më shumë se 12,000 trupa ushtarak, ky është bilanci (FOTO LAJM)

Ukraina ka dhënë përditësimin e saj të fundit mbi humbjet ushtarake ruse.

Shërbimi Shtetëror i Komunikimeve Speciale dhe Mbrojtjes së Informacionit të Ukrainës (SSCIP) ka pohuar se më shumë se 12,000 trupa ruse janë humbur, gjë që supozohet se do të thotë se ata janë vrarë.

Dje, kjo shifër u ul në 11,000.

Më shumë se 300 tanke janë shkatërruar, si dhe 1036 automjete të blinduara luftarake, shtoi ai.

Rusia nuk e ka përditësuar vlerësimin e saj të humbjeve që nga e mërkura e kaluar – kur pranoi për herë të parë se 498 trupa kishin vdekur.

Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut publikoi dje vlerësimin e saj të fundit të vdekjeve civile – 406. Por tha se shifra e vërtetë ka të ngjarë të jetë shumë më e lartë.

