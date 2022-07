Ukraina në luftë, Britania e Madhe hap dyert e shtëpisë për Eurovision 2023

Konkursi i Këngës, Eurovizion do të zhvillohet vitin e ardhshëm në Mbretërinë e Bashkuar. Organizatorët e këtij konkursi kanë vendosur se konkursi nuk mund të mbahet në vendin fiturs, Ukrainë, për shkak të luftës që po zhvillohet Ukrainë-Rusi.

