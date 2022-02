Ukraina mohon spekulimet e shpërthimit të një “bombe atomike”: Propaganda ruse ka dalë nga binarët

Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba, ka reaguar ndaj akuzave se qeveria e tij synon të shpërthejë një bombë atomike në territorin rus.

Bombat atomike janë pajisje që kombinojnë eksplozivët konvencionale me materiale radioaktive dhe janë krijuar për të vrarë mijëra njerëz në çast.

Televizioni shtetëror rus ka diskutuar gjithashtu perspektivën ditët e fundit dhe në mbledhjen e së premtes mbrëma të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ambasadori rus Vasily Nebenzya u tha delegatëve: “Ne nuk duam që Ukraina të zhvillojë një ‘bombë atomike”.

Russian propaganda has gone off the rails and speculates Ukraine might be preparing to drop a ‘dirty bomb’ on the Russian territory. This is a sick fake. Ukraine doesn’t have nuclear weapons, doesn’t conduct any work to create/acquire them. We are a responsible member of the NPT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022