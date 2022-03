Ukraina: Kemi humbur çdo kontakt me Çernobilin

Ukraina i tha Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) se ka humbur çdo kontakt me Çernobilin pas një ndërprerjeje të energjisë në objekt, raportoi Reuters.

Ukraina i tha mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së të enjten se ka humbur çdo kontakt me objektet e mbetjeve radioaktive në Çernobil, pranë termocentralit të zhdukur në vendin e aksidentit më të keq bërthamor në botë në vitin 1986, i cili tani mbahet nga forcat ruse.

“Ukraina informoi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) se kishte humbur sot të gjitha komunikimet me Termocentralin Bërthamor të Çornobilit (NPP), një ditë pasi vendi i kontrolluar nga Rusia humbi të gjitha furnizimet me energji të jashtme”, tha IAEA në një deklaratë, duke shtuar se më parë ka pasur kontakt me email.

Drejtori i Përgjithshëm i IAEA Rafael Mariano Grossi foli për situatën e vazhdueshme në Çernobil, duke thënë në një deklaratë:

“Nga dita në ditë, ne po shohim një situatë të përkeqësuar në termocentralin e Çornobilit, veçanërisht për sigurinë nga rrezatimi dhe për stafin që menaxhon objektin në rrethana jashtëzakonisht të vështira dhe sfiduese,” tha ai. “Përsëris apelin tim urgjent për forcat në kontrollin efektiv të centralit për të respektuar procedurat e brendshme të mbrojtjes nga rrezatimi, për të lehtësuar rotacionin e sigurt të stafit dhe për të ndërmarrë hapa të tjerë të rëndësishëm për të garantuar sigurinë.”