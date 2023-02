“Ujë, hapësirë dhe…fat”, eksperti i kërkim-shpëtimit tregon si mund të mbijetojnë njerëzit disa ditë nën rrënojat e tërmetit

Të mbijetosh një tërmet dhe të jesh i bllokuar nën rrënoja për ditë të tëra kërkon fat dhe qasje në ujë, sipas Dr Malcolm Russell, i Ekipit Ndërkombëtar të Kërkimit dhe Shpëtimit në Mbretërinë e Bashkuar.

“Këto histori janë vërtet të pabesueshme, ne e dimë se njerëzit mund të mbijetojnë për një kohë të jashtëzakonshme”, i tha Russell Al Jazeera nga Antakia ndërsa shpëtimtarët vazhduan të arrinin një pjesë të vogël të të mbijetuarve një javë pas tërmeteve.

“Ajo që u nevojitet në një situatë tërmeti, duhet të them se ka një shkallë fati. Ata do të duhet të përfundojnë në një zonë, ne do ta quajmë një hapësirë boshe të mbijetueshme, mund të mos jetë e madhe, por diku ku ata nuk janë të shtypur fizikisht. Pastaj është një çështje e fiziologjisë së tyre. Çështja kryesore është mungesa e ujit dhe dehidratimi”, tha ai.

“Dhe pa dyshim dhe element i gjithë kësaj është elasticiteti emocional, qëndrueshmëria e jashtëzakonshme, ruajtja e njëfarë shprese. Dhe në shumë raste, duke pasur sensin të vazhdojmë të bëjmë zhurmë, sepse ajo zhurmë mund të kalojë nëpër grumbullin e rrënojave dhe ne mund të përdorim pajisje të ndjeshme për ta dëgjuar atë”, shtoi Rusell.