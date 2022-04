UEFA ka hapur procedurat disiplinore kundër Atletico Madrid dhe tifozëve të tij pas ndeshjes së parë cerekfinale të Champions League kundër Manchester City.

Tifozët dhe për rrjedhojë klubi, sipas deklaratës, akuzohen për “sjellje diskriminuese” dhe “hedhje sendesh” dhe UEFA do të vendosë me kujdes se çfarë dënimi do të marrë klubi spanjoll./h.ll/albeu.com