Udhëtim me partnerin për herë të parë: Çfarë duhet të bëni dhe çfarë jo

Udhëtimi me dikë për herë të parë mund të zbulojë shumë për ju si individ. Ju jeni zhytur plotësisht në një qytet, kulturë dhe përvojë tjetër, të cilat mund të nxjerrin engjëjt dhe demonët në ju.

Qoftë për shkak se je personi që pret të shohë një pikë referimi për një kohë të gjatë ose një person që thjesht dëshiron të pushojë dhe të shtrihet në plazh (nëse ka një afër), është e rëndësishme të mbani mend disa gjëra kur të keni kurrë nuk keni udhëtuar me dikë më parë, veçanërisht me partnerin tuaj. Ne kemi hartuar një libër rregullash, nëse dëshironi, për gjërat që duhet të bëni dhe të mos bëni kur jeni duke u nisur jashtë qytetit me personin tuaj për herë të parë.

Është e pashmangshme që të dy do të keni disa dallime në listën tuaj të vendeve që dëshironi të vizitoni. Secili nga ju duhet të bëjë një listë të tre vendeve tuaja kryesore të zbulueshme dhe të siguroheni që të shkoni në të gjashtë. Shënim: kjo mund të ndryshojë në varësi të kohëzgjatjes së udhëtimit tuaj, por ju e keni idenë.

JINI TË DURUESHËM ME NJËRI-TJETRIN

Thënia, “Durimi është çelësi që zgjidh të gjitha problemet” nuk mund të jetë më i vërtetë kur jeni në një udhëtim dhe po filloni të mërziteni pak me personin me të cilin jeni. Pavarësisht nëse janë të çuditshmet e tyre të vogla që po filloni të vini re se ju fërkojnë në mënyrë të gabuar ose po bëhen të shpejtë, është jetike të mbani mend se momenti juaj i zhgënjimit me njëri-tjetrin ndoshta mund të zgjidhet me një frymëmarrje të mirë.

BËNI FOTO SË BASHKU

Mos jini personi që nuk dëshiron të bëjë foto. Është një moment në kohë që do të shikoni prapa dhe do ta vlerësoni ose do ta urreni… Sido që të jetë, nuk do të pendoheni që këto kujtime t’i keni të arkivuara diku.

MERRNI PJESË NË AKTIVITETE TË REJA

Keni udhëtuar për një arsye, prandaj përjetojeni plotësisht. Ju nuk dëshironi të ktheheni në shtëpi me ndonjë keqardhje që nuk keni bërë diçka.

SILLNI PËRVOJA ARGËTUESE NË UDHËTIM

Mos ia ngarkoni të gjithë peshën dhe përgjegjësinë për të gjetur gjëra argëtuese për të bërë personit me të cilin jeni. Bëni pak kërkime përpara se të largoheni dhe mbani gjërat në mëngë. Ju nuk do të pendoheni dhe ata do ta vlerësojnë atë.

MBULONI FATURËN HERË PAS HERE

Kjo mund të jetë e ndërlikuar, por nëse jeni në gjendje ta mbuloni faturën një ose dy herë gjatë udhëtimit tuaj, atëherë bëjeni.

–Të mos bësh:

JINI SHUMË TË NGURTË NË PLANIFIKIMIN E GJËRAVE

Shkoni me rrjedhën nëse orari juaj ndryshon.

DEBATONI PËR GJËRA TË PARËNDËSISHME SI KU DO TË HANI

Është ushqim, jo ​​fundi i botës.

BËJINI ATO ME VONESË DUKE MARRË SHUMË KOHË PËR T’U PËRGATITUR

Nëse jeni të njohur për një kohë të madhe për t’u përgatitur përpara se të niseni për ditën, planifikoni në përputhje me rrethanat. Zgjohu pak më herët.

THUAJ JO GJËRAVE/AVENTURAVE TË REJA

Jini të hapur ndaj përvojave të reja. Ju thjesht mund ta shijoni atë më shumë nga sa prisnit.

I ÇRREGULLT

Mos jini personi më i çrregullt në dhomë.

BËHU NEVOJTAR

Është vërtet e lezetshme të dëgjosh Ariana Grande duke kënduar këngën.

ANKOHEN

Por, por… jo. Ky ndonjëherë mund të jetë një faktor përcaktues midis dy njerëzve.

JINI NË TELEFONIN TUAJ GJATË GJITHË KOHËS

Po, pse e bëtë udhëtimin nëse do të ngjiteni pas telefonit tuaj (ndoshta duke kontrolluar gjërat që po ndodhin në shtëpi …)? Sigurisht, bëni shumë foto, por qëndroni të pranishëm. Jini aty ku jeni dhe postoni fotot tuaja në Instagram kur jeni shtrirë në shtrat gjatë natës ose kur ktheheni në shtëpi.