“U zgjodhët nga një ndeshje pa kudërshtarë”, Rama “shuplakë” kryebashkiakëve të vetë (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka kritikuar kryebashkiakët e vetë, të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit.

Në Asamblenë e PS, Rama tha se ata u zgjodhën pa garë dhe një pjesë janë aty vetëm për inerci.

Kreu i qeverisë vuri theksin te dy probleme më të mëdha siç është papastërtia dhe mosdhënia e shërbimit për qytetarët, por nuk përmendi emra konkretë për këtë grup.

“Disa kryetarë bashkisë që hynë në një palë zgjedhje pa garë dhe u zgjodhën kryetarë në një ndeshje pa kundërshtarë kanë vazhduar për inerci të qëndrojnë në krye të bashkive a thua se kundërshtarët e komunitetit nuk ekzistojnë.

Po marr papastërinë që është a-ja dhe që është një sfidë e madhe e këtij mandati. Sfidë që po luftojmë përditë. Një pjesë janë krah për krah me ne, me ministren e mjedisit. Një pjesë nuk janë fare të angazhuar në këtë proces dhe kjo është fatkeqësi. Siç është fatkeqësi të shohësh se kërkesës ligjore për të ngritir këshillat rinorë vendorë deri tani janë përgjigjur vetëm 44 bashki. Afati ka kaluar dhe ka stërkaluar. Nuk dua t’i marr me emër, por e dinë. Me çfarë merreni? Po si ka mundësi që nuk ju interson. Çfarë do tu thoni të rinjve? Si do tu dilni përpara?”, tha Rama./albeu.com/