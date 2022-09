U zgjodh kryeministre e Britanisë, BE thirrje Liz Truss t’i përbëhet marrëveshjes së Brexit

Pala europiane ka uruar kryeministre e re të Britanisë Liz Truss dhe i ka kujtuar të respektojë marrëveshjen e Brexit.

“Së bashku ne përballemi me shumë sfida, nga ndryshimi i klimës deri te pushtimi rus i Ukrainës. Pres me padurim një marrëdhënie konstruktive, në respekt të plotë të marrëveshjeve tona ”, tha von der Leyen në një postim në Twitter.

Congratulations @trussliz.

The EU and the UK are partners.

We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine.

I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 5, 2022