U vetvar në komisariatin e Kavajës, reagon Berisha: U rrah për vdekje nga policët

Denoj me ashpersine me te madhe dhunen policore ndaj te riut qe i moren jeten.

pershendetje doktorr policia kavajes vret nje djale 28 vjec te lutem doktorr te hetohet kjo ngarje se jan kriminelat e ps qe gjujn e vrasin njerez pafajshem. ilvi stameta emri i te vrarit.Duan ta paraqesin si vetvrasje pi

si mund te vetvritet nje djale 28 vjec ne komiseriat mrena nuk mund te vetvritesh mrena komiseriat se ligji nuk lejon as lidhese kepucesh asgje as rryp pantallonash eshte zydi tosku me shok qw detyron e rreh njerez per me pranu krime me zor