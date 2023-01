“U trondita!” Detajet e reja, agjentët i treguan foton e Ramës ish-të dashurës së McGonigal

Detaje të reja mësohen ditë pas dite në lidhje me ish-zyrtarin e FBI-së, në aktakuzën e të cilit përmendet edhe emri i kryeministrit Edi Rama.

Allison Guerriero, ish-e dashura e agjentit është një nga personat që është marrë në pyetje në lidhje me rastin dhe ka treguar detaje për hetuesit.

Business Insider bën me dije se “McGonigal ishte miqësuar me kryeministrin shqiptar”, si dhe se në derën e ish-të dashurës së zyrtarit të FBI, kishin shkuar disa agjentë dhe duke i treguar foton e kryeministrit shqiptar së bashku me McGonigal, kishin kërkuar të dinin çdo informacion që ajo kishte dijeni.

“Në fund të vitit 2018, McGonigal dhe Guerriero u ndanë. Ajo kujton se mori një shënim anonim dhe armiqësor në postë. Menjëherë pas kësaj, McGonigal i tha asaj se ai ishte ende i martuar dhe nuk kishte plane të divorcohej nga gruaja e tij. “U trondita”, tha ajo. “Isha shumë e dashuruar me të dhe isha shumë e lënduar”. Ajo filloi të pinte shumë për të përballuar. Disa muaj më vonë, Guerriero, dërgoi një e-mail të zemëruar William Sweeney, i cili ishte në krye të zyrës së FBI-së në New York City dhe që, kujton ajo, e kishte prezantuar për herë të parë me McGonigal.

Ajo kujton se i tha Sweeney-t në e-mail se ai duhet të shikonte lidhjen e tyre jashtëmartesore dhe gjithashtu marrëdhëniet e McGonigal në Shqipëri. McGonigal ishte miqësuar tashmë me kryeministrin e Shqipërisë dhe kishte udhëtuar gjerësisht në vend, marrëveshje që do të shfaqeshin më vonë në një nga paditë e tij. Guerriero i tha Insajderit se e kishte fshirë e-mailin.

Sweeney nuk iu përgjigj një kërkese për koment të bërë përmes punëdhënësit aktual të Sweeney, Citigroup. Insider nuk mund të konfirmonte që Guerriero e kishte dërguar e-mailin ose që Sweeney e kishte marrë atë. Pavarësisht, deri në nëntor 2021, FBI po shqyrtonte McGonigal. Dy agjentë u shfaqën në derën e Guerriero-s, thotë ajo, i treguan asaj një foto të McGonigal me kryeministrin shqiptar dhe e intervistuan për ndërveprimet e tyre. Ajo gjithashtu mori një thirrje nga gjykata që kërkonte të gjitha komunikimet e saj me McGonigal, si dhe informacione për çdo “pagesë ose dhuratë” që ai mund t’i ketë dhënë asaj”, shkruhet në artikull. /albeu.com